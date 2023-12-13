أزمة جديدة لتين هاج.. مانشستر يونايتد يودع دوري أبطال أوروبا

خرج مانشستر يونايتد الإنجليزي من الموسم القاري خالي الوفاض بخسارته على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1، فيما حسم كوبنهاغن الدنماركي البطاقة الثانية لهذه المجموعة الأولى بفوزه على ضيفه غلطة سراي التركي 1-0 في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

على ملعب "أولد ترافورد"، دخل يونايتد الجولة الأخيرة وهو بحاجة الى معجزة لأن حتى الانتصار على بايرن لم يكن ليؤمن له بطاقة اللحاق بالعملاق البافاري الى ثمن النهائي إلا في حال انتهاء المباراة الثانية بالتعادل.

لكن أياً من الأمرين لم يتحقق، لينتهي به الأمر في ذيل المجموعة بأربع نقاط، فيما حصل كوبنهاغن على بطاقة العبور الى ثمن النهائي وغلطة سراي بنقاطه الخمس على بطاقة الانتقال الى ملحق "يوروبا ليغ".

وستزيد هذه الخسارة من حجم الضغوط على المدرب الهولندي إريك تن هاغ الذي يحتل فريقه المركز السادس في الدوري المحلي بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 16 مرحلة.

في المقابل، عزز بايرن الرقم القياسي بعدد اللقاءات المتتالية من دون هزيمة في دور المجموعات بعدما رفعه الى أربعين، كما عزز الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية خارج الديار في دور المجموعات بعدما رفعه الى تسعة.

ولم يقدّم الفريقان الكثير في اللقاء الذي تعرض خلاله يونايتد لضربة بإصابة مدافعه هاري ماغواير ما اضطر تن هاغ الى إدخال الإيرلندي الشمالي المخضرم جوني إيفانز (41)، وسجل كينغسلي كومان في الدقيقة 71 لبايرن بعد تمريرة متقنة من الإنجليزي هاري كاين ليحسم التأهل ويقضي على أمال الفريق الإنجليزي في ملعبه.

وفي الدنمارك، حسم كوبنهاغن مواجهته المصيرية مع ضيفه غلطة سراي ومعها بطاقة تأهله الى ثمن النهائي لأول مرة منذ موسم 2010-2011، وذلك بفضل هدف سجله لوكاس ليراغر في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من التونسي إلياس العاشوري (58)، قبل أن يطرد في الدقيقة الأخيرة لحصوله على إنذار ثانٍ.