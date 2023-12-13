أرسنال يتعادل ومحمد النني يخرج مصابا ويثير قلق الجمهور المصري

تعادل فريق بي إس في أيندهوفن مع ضيفه أرسنال بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ملعب "فيليبس".

وبهذه النتيجة أرتفع رصيد أرسنال إلى النقطة 13 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا، وحل أيندهوفن ثانيا بعدما وصل إلى النقطة 9، ليعبر الفريقان سوياً إلى منافسات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة لأول مرة منذ فترة كبيرة تواجد النجم الدولي المصري محمد النني في التشكيل الأساسي للفريق لأول مرة منذ 11 شهرًا، ولكن شهد الشوط الثاني خروج الدولي المصري من اللقاء بداعي الإصابة ودخول زميله مارتن أوديجارد بدلًا منه، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعلّق مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، على إصابة لاعب الوسط المصري محمد النني في المباراة ضد أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت خروج اللاعب في الدقيقة 62، بعد تعرضه للإصابة.

حيث رد أرتيتا، بعد المباراة، عما إذا كان النني يعاني من إصابة في أوتار الركبة، في تصريحات مقتضبة نشرها الموقع الرسمي للنادي: "نعم، لا نعرف مدى الإصابة، لكنه شعر بشيء ما".

وتعتبر إصابة محمد النني مصدر قلق بالنسبة لمدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، وللجمهور المصري الذي اعتاد الاعتماد على صاحب الـ31 عاماً، حيث تأتي إصابة النني قبل شهر من انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، حيث يبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة موزمبيق يوم 14.