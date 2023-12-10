«التألق المونديالي» يقرّب حكيمي من نيل جائزة أفضل لاعب إفريقي

يعد المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أحد أبرز المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي، للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي، خصوصاً بعد أن بلغ مع منتخب بلاده المغرب المربع الذهبي في مونديال قطر 2022، للمرة الأولى بالنسبة لمنتخب عربي وإفريقي.

ويتنافس حكيمي مع المصري محمد صلاح، والنيجيري فيكتور أوسيمين، على نيل الجائزة خلال الحفل الذي يقيمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) غداً في مدينة مراكش المغربية. ويتم تقديم الجائزة وفقاً لأداء المرشحين من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023. واستحق حكيمي الوجود في القائمة المختصرة التي أعلن عنها «كاف» لنيل الجائزة، في ظل تألقه في الموسم الماضي مع منتخب بلاده وناديه الفرنسي.

ورغم أنه يلعب في مركز الظهير الأيمن، إلا أنه وضع بصمته في المونديال من خلال تسجيله ركلة الجزاء الأخيرة في مرمى المنتخب الإسباني بدور الـ16، التي صعدت بالمنتخب المغربي إلى دور الثمانية في كأس العالم. ولم يكتف حكيمي بالتألق على المستوى الدولي فقط، بل أسهم مع زملائه في فريق باريس سان جيرمان، في الفوز بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي. وفي القوائم النهائية للجوائز، ترشح أيضاً لأفضل منتخب السنغال والمغرب وغامبيا، ولأفضل نادٍ الأهلي المصري والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، ولأفضل حارس، المصري محمد الشناوي، والمغربي ياسين بونو، والكاميروني أندري أونانا، ولأفضل مدير فني، مدرب المغرب وليد الركراكي، ومدرب السنغال أليو سيسيه، ومدرب نادي اتحاد العاصمة الجزائري عبدالحق بن شيخة، ولجائزة أفضل لاعب إفريقي محلي، بيرسي تاو الجنوبي إفريقي (الأهلي)، والكونغولي فيستون مايلي (بيراميدز)، والناميبي بيتر شالولي (صن داونز).