فتح باب المشاركة في برنامج المتطوعين لبطولة العالم للألعاب المائية «الدوحة 2024»

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للألعاب المائية (الدوحة 2024) عن فتح باب التسجيل للمتطوعين الراغبين في المشاركة في الحدث العالمي الأكبر للرياضات المائية الذي يقام في قطر خلال الفترة من 2-18 فبراير 2024.

ويهدف البرنامج الى استقطاب قرابة 2000 متطوع من جميع أنحاء العالم، سيتم اختيارهم بحسب الخبرة والمهارة في قائمة المرشحين النهائية، وذلك بمشاركة نخبة من المتطوعين من ذوي الخبرة شاركوا في أبرز التظاهرات الرياضية التي استضافتها قطر.

وقال خليل الجابر، المدير العام للجنة المنظمة لبطولة العالم للألعاب المائية: «يُعتبر فتح باب التطوع محطة مهمة ضمن درب استعداداتنا لاستضافة البطولة، وسيلعب المتطوعون دورا حيويا في ضمان تقديم بطولة سلسة، توفر بيئة ترحّب بالرياضيين والمشجعين القادمين من كافة أنحاء العالم».

وأضاف الجابر: «حرصنا على تنوع المجالات والأدوار التي تتطلبها البطولة من قبل كافة المتقدمين للتطوع، وأنا أشجع الجميع من داخل وخارج قطر على تجربة العمل التطوعي وأن يكونوا جزء من فريق العمل القائم على تنظيم هذا المحفل الرياضي الكبير».