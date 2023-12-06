محمد صلاح حديث العالم بعد الفوز بجائزة جديدة

واصل النجم المصري محمد صلاح، ابداعاته وتألقه هذا الموسم قبل أشهر قليل من تفكير ليفربول الجدي في بيع اللاعب للاستفادة المادية من ثمن البيع، وذلك بعدما حصد اللاعب المصري هداف فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة جديدة، على مستوى الألقاب الشخصية للاعب.

وفاز اللاعب جائزة أفضل لاعب في عام 2023، حيث أعلن اتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا منح محمد صلاح الجائزة وذلك في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن، بعد أن احتل المرتبة الأولى في استطلاع رأي الجماهير. وبذلك يكون قد تجح اللاعب في الفوز بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية، بعدما حصدها عامي 2018، و2021.

ونجح صلاح في إحراز 27 هدفا مع ليفربول بمختلف المسابقات خلال 2023 حتى الآن، كما قدم 17 تمريرة حاسمة لزملائه، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإنجليزي.

وتفوق صلاح على باقي منافسيه بالقائمة المرشحة المختصرة، التي ضمت إيرلينغ هالاند، ورودري، ثنائي مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال، وكيران تريبيير، وأولي واتكينز، لاعبي نيوكاسل يونايتد، وأستون فيلا على الترتيب، ليحصل على الجائزة المرموقة.

وقال محمد صلاح، عقب الفوز بالجائزة: "أريد أن أشكر الجميع على جائزة اتحاد مشجعي كرة القدم، خاصة أنها جرت وفق استطلاع رأي جماهيري، أريد فقط أن أقول شكرا جزيلا لكم، وأنا أقدر ذلك حقا".

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح حاليا، ترتيب هدافي ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما أحرز 13 هدفا في 20 مباراة خاضها حتى الآن، علما بأنه قدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه أيضا، كما يحتل صلاح المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 4 أهداف خلف هالاند (المتصدر).

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين خلف أرسنال (المتصدر)، فيما يتفوق على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، بفارق نقطة وحيدة، بعد مرور 14 مرحلة على انطلاق الموسم الحالي.