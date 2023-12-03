أرنولد يقود ليفربول للفوز في "مباراة مجنونة" بحضور محمد صلاح

بقي ليفربول في قلب الصراع على اللقب بعد فوزه الجنوني على ضيفه فولهام 4-3 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بفضل ترنت ألكسندر-أرنولد الذي أهداه النقاط الثلاث قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي.

دخل ليفربول لقاءه وفولهام الذي يصارع من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر، بمعنويات مرتفعة، بعد عودته من ملعب مانشستر سيتي حامل اللقب بالتعادل 1-1 في المرحلة الماضية وضمان تأهله الى ثمن نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" بفوزه الكبير على لاسك لينتس النمسوي 4-0، ليترجم ذلك على أرض الملعب بتقدمه مرتين في الشوط الأول من هدفين رائعين قبل أن يسمح لضيفه اللندني بالعودة وإنهائه متعادلاً 2-2.

لكن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب وبعد معاناة وتخلفه قبل 10 دقائق على النهاية، خرج منتصراً في نهاية المطاف للمرة التاسعة هذا الموسم، رافعاً رصيده الى 31 نقطة في الوصافة موقتاً بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي يخوض لاحقاً اختباراً صعباً أمام ضيفه توتنهام.

شهد المباراة مساهمة تهديفية جديدة للنجم المصري محمد صلاح، الذي ساهم في الهدف الثالث وهو هدف التعادل في الدقيقة 87 بعد أن كان ليفربول متأخر بنتيجة 3-2، قبل أن يحرز أرنولد ثاني أهدافه من تسديدة رائعة في الدقيقة 88 من زمن اللقاء لينجو ليفربول ويواصل زحام المنافسة على صدارة الدوري مع مان سيتي وأرسنال.