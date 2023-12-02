العرض الأخير غير قابل للرفض.. مبابي يوقع مع ريال مدريد في يناير

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن تفاصيل العرض الأخير الذي سيتقدم به ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

قالت شبكة "ريليفو" إن ريال مدريد بصدد التقدم بعرض أخير ونهائي، لضم مبابي بحلول بداية العام المقبل 2024.

وأضافت أن إدارة الريال، ستحاول استغلال الفترة القانونية، التي يمكن لمبابي التوقيع فيها لأي ناد قبل 6 أشهر من انتهاء تعاقده مع باريس.

أوضحت الشبكة الإسبانية، أن ريال مدريد لن ينتظر هذه المرة قبل أن يحصل على إجابة حاسمة من الهداف التاريخي لسان جيرمان.

وواصلت: "ينتظر مسؤولو النادي المدريدي، أن يوقع كيليان مبابي فورا على تعاقده مع الملكي، إذا أراد حقا الانضمام للفريق".

وختمت تقريرها بأن هذا العرض، سيكون آخر محاولة لريال مدريد لضم مبابي، وإذا لم يوقع في يناير، فلن يصر النادي الملكي على ضمه.