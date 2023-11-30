موقف غريب من مدرب منتخب الأرجنتين قد يكلفه خسارة ميسي

كشف إذاعة أرجنتينية عن موقف اللاعب ليونيل ميسي، من الموقف الغريب والمفاجئ للمدرب ليونيل سكالوني، والذي لمح فيه لإمكانية رحيله عن قيادة الأرجنتين عقب الفوز على البرازيل.

وأكدت إذاعة TN الأرجنتينية أن ميسي فوجئ بتصريحات سكالوني، وظهر غاضبا من ليونيل سكالوني مدرب التانغو، وأضافت أن أحد الأشخاص أبلغ (ليو) بما قاله المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أثناء انشغال ميسي بمكالمة هاتفية داخل غرفة خلع الملابس.

وأشارت أيضا "لم يكن ميسي ولا زملاؤه في المنتخب، يعرفون أي شيء، وعندما علم ليو، كان في حيرة من أمره"، وكشفت الإذاعة الأرجنتينية أن ميسي دخل في نقاش سريع مع سكالوني، استمر عدة ثوان، وقطع ميسي بعدها المحادثة، وترك مدربه.

وأكدت الإذاعة في تقريرها بأن هناك مبادئ معروفة في كرة القدم، مثل أن يعلم أي لاعب عن قرار مهم من وسائل الإعلام، لذا لا يمكن تحمل الأمر مع نجم بحجم ميسي.

ونجح المدرب ليونيل سكالوني، في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بلقبي كوبا أمريكا 2021 ومونديال 2022، وهو يعمل مديرا فنيا لمنتخب الأرجنتين منذ صيف 2018.