مبابى ينقذ سان جيرمان ويعقد حسابات "مجموعة الموت" في دوري أبطال أوروبا

أنقذ النجم الفرنسي كليان مبابى فريقه من الخسارة على أرضه في دوري أبطال أوروبا على ملعب "بارك دي برانس"، بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليتعادل مع ضيفه نيوكاسل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة

وفشل سان جيرمان في الثأر لخسارته الثقيلة أمام نيوكاسل ذهابا 1-4 وانتزع تعادلا صعبا 1-1، بعد أن تقدم الفريق الإنجليزي بواسطة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، وكان الفريق الإنجليزي قريب من حصد النقاط الثلاثة قبل هدف التعادل القاتل.

وفي نفس المجموعة بلغ بوروسيا دورتموند ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه ميلان 3-1، ورفع دورتموند رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة مقابل 7 لسان جيرمان و6 لنيوكاسل و5 لميلان، ليتأجل الحسم في مجموعة الموت إلى الجولة الأخيرة بين ثلاثة فرق لمرافقة الفريق الألماني إلى الدور القادم.

وعلى ملعب "سان سيرو"، سنحت فرصة ذهبية أمام ميلان لافتتاح التسجيل عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء تصدى لها المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو، لكن الحارس السويسري غريغور كوبل تصدى لمحاولته ببراعة.

وبعدها احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح دورتموند ترجمها بنجاح قائده المخضرم ماركو رويس، ونجح ميلان في إدراك التعادل عبر جناحه النيجيري صامويل شوكوويزي الذي تلاعب بدفاع دورتموند وأطلق كرة زاحفة بيسراه داخل الشباك (37).

ونجح دورتموند في إضافة هدفين في الشوط الثاني عبر الشاب الإنجليزي جيمي بينوي غيتينس (59)، وكريم أدييمي (69).