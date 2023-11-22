مدرب الأرجنتين يثير الشكوك حول مستقبله

أثار ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، والذي قاده للتتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر، الشكوك حول مستقبله في منصبه.

وقال سكالوني عقب فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره البرازيلي 1 / صفر صباح اليوم ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 :"علي أن أفكر كثيرا فيما سأفعله لأن المستوى مرتفع للغاية، والمضي قدما صعب." ومن المفترض أن يستمر عقد سكالوني مع الاتحاد الأرجنتيني إلى نهاية كأس العالم 2026 .

وذكر سكالوني عقب المباراة أمام البرازيل التي سبقها أعمال عنف في المدرجات :"المنتخب بحاجة إلى مدرب يتمتع بطاقة ويشعر بالراحة." وكان سكالوني قد تولى تدريب المنتخب الأرجنتيني عقب كأس العالم 2018 في روسيا، والتي شهدت خروج الأرجنتين من دور الستة عشر. وفي العام الماضي، قاد سكالوني المنتخب الأرجنتيني الذي يضم النجم ليونيل ميسي إلى التتويج بلقب كأس العالم الغائب عن الأرجنتين منذ عام 1986 .

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برصيد 15 نقطة حصدها خلال ست مباريات خاضها حتى الآن.

وكانت الهزيمة اليوم هي الأولى للبرازيل على أرضها في تاريخ مشاركاتها في تصفيات كأس العالم. لكن أحداث الشغب التي شهدتها مدرجات استاد ماراكانا الشهير قبل صافرة البداية قد ألقت بظلالها على المباراة. فقد تأخر انطلاق المباراة لنحو نصف ساعة، إثر وقوع اشتباكات بين مشجعي الأرجنتين وأفراد الشرطة.