بعد تألقه مع المنتخب المصري.. محمد صلاح وجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح، تألقه وحصل على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي تم الإعلان عنها عقب ختام معسكر اللاعب مع المنتخب المصري وتحقيق انتصارين في مشوار تصفيات كأس العالم، تألق فيهما النجم المصري محمد صلاح وأحرز 4 أهداف وصنع هدفاً ليواصل مشواره نحو صدارة هدافي المنتخب المصري عبر التاريخ.

وحصل محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، خلال شهر أكتوبر الماضي من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير، بعد مساهمته في تحقيق ليفربول لنتائج إيجابية خلال الشهر الماضي.

وكان صلاح قد سجل 5 أهداف خلال 3 مباريات في الدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي، لينال هذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي.

ونشر نادي ليفربول تغريده عبر حسابه في منصة "إكس" هنأ فيها مهاجمه محمد صلاح، بعد فوزه بهذه الجائزة المقدمة من رابطة "البريميرليغ"، قال فيها: "للشهر الثاني على التوالي، الملك المصري يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور.. تهانينا يا مو ".

وتعتبر الجائزة هي الثالثة لمحمد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، عن أكتوبر الماضي، إذ سبق أن فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمة من رابطة "البريميرليغ"، وأفضل لاعب في نادي ليفربول عن أكتوبر 2023.