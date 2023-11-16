بنزيمة يدعو الأجانب في دوري"روشن" لنقل خبراتهم لأبناء السعودية

دعا نجم الكرة الفرنسي ونادي اتحاد جدة كريم بنزيمة اللاعبين الأجانب المحترفين في دوري روشن لنقل كل ما لديهم من خبرات لأبناء السعودية. وتحدث بنزيمة على هامش جلسات النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي الذي انطلقت أعماله أمس في مطل البجيري بالدرعية وسط حضور نخبة من القيادين والوزراء والمؤثرين على المستوى المحلي والعالمي.

وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، قال بنزيمة: "إنهم ليسوا مجرد محبين فحسب، بل عاشقين ويمنحونا الحماس، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم ". وأعرب بنزيمة عن تفاجئه لدى وصوله إلى المملكة بحجم المحبة والترحيب والحفاوة التي غمره بها الشعب السعودي. كما أكد حرصه على مساعدة زملائه اللاعبين في التدريبات وخاصةً الناشئين، قائلاً: "ينبغي أن أعطيهم خلاصة خبرتي التي اكتسبتها من نادي ريال مدريد الإسباني، ويجب على كل لاعب محترف أن يعطي كل ما لديه من خبرة من أجل استفادة أبناء هذا الوطن فهم يستحقون ذلك".

ونوّه النجم الفرنسي بتطور كرة القدم السعودية في كل مرحلة، مؤكداً أهمية أن يساعد النجوم العالميين المحترفين في الدوري السعودي، زملائهم ليصلوا إلى مراحل أكثر تقدماً وازدهاراً في كرة القدم.