الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد يغادر منصبه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم اليوم أن رئيسه التنفيذي ريتشارد أرنولد سيتنحى عن منصبه، مع اقتراب الملياردير البريطاني جيم راتكليف من أن يصبح أحد المساهمين الأقلية. وارتبط أرنولد (52 عاما) بنادي "الشياطين الحمر" منذ عام 2007 قبل أن يحلّ بدلا من إد وودوارد كرئيس تنفيذي في فبراير من العام الماضي.

وقال يونايتد في بيان "قرر ريتشارد أرنولد التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لمانشستر يونايتد بعد 16 عاما قضاها في النادي". وتابع "سيتولى باتريك ستيوارت منصب الرئيس التنفيذي الموقت، بالإضافة إلى دوره الحالي كمستشار عام، مع استمرار ريتشارد في تقديم الدعم الانتقالي حتى نهاية ديسمبر. وسيتم البحث عن رئيس تنفيذي دائم جديد". من ناحيته، قال أرنولد إنه كان "امتيازا لا يصدق" العمل في يونايتد، وتابع "من خلال التأرجحات، كان الثابت هو تفاني موظفينا ومشجعينا".

ومن المتوقع أن تدفع مجموعة إينيوس التابعة لراتكليف (71 عاما) حوالي 1.56 مليار دولار مقابل شراء حصة أقلية في نادي أولد ترافورد، مع الحصول أيضا على سيطرة كبيرة على عمليات كرة القدم. وقالت قناة "بي بي سي" إنه من المتوقع التصديق على الصفقة خلال فترة النافذة الدولية الحالية، وربما في وقت مبكر من هذا الأسبوع.