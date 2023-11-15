مانشستر سيتي يحقق أرباحا قياسية.. «العلامة التجارية الأكثر قيمة لكرة القدم في العالم»

بعد حصوله على أول ثلاثية الموسم الماضي، أعلن مانشستر سيتي اليوم الأربعاء أن النجاح قابلته خارج الملعب أرباح قياسية وأعلى إيرادات له على الإطلاق والاعتراف به باعتباره العلامة التجارية الأكثر قيمة لكرة القدم في العالم.

وحقق النادي، إيرادات قدرها 712.8 مليون جنيه إسترليني (889.4 مليون دولار) حتى يونيو 2023 وفقا للتقرير السنوي لشركة مانشستر سيتي المحدودة بزيادة قدرها 99.8 مليون جنيه إسترليني (16.3٪) عن الموسم السابق مع صافي ربح قياسي بلغ 80.4 مليون جنيه.

وقال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة سيتي في بيان «موسم 2022-2023 شهد وصول مانشستر سيتي إلى آفاق جديدة. باختصار، شهد الموسم الماضي تحقيق مانشستر سيتي لأفضل عام كروي وتجاري في تاريخه».

وشهد سيتي نموا مقارنة بالعام السابق في جميع مصادر الإيرادات التجارية وأيام المباريات والبث التلفزيوني.

وبلغت الإيرادات التجارية 341.4 مليون جنيه إسترليني يليها البث بقيمة 299.4 مليون جنيه إسترليني ثم يوم المباراة بقيمة 71.9 مليون جنيه إسترليني، بأرباح قدرها 80.4 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقرب من ضعف أرباح العام السابق القياسية البالغة 41.7 مليون جنيه إسترليني.

وشهدت إيرادات يوم المباراة زيادة قدرها 17.4 مليون جنيه إسترليني (32٪) مع معدل حضور جماهيري بنسبة 99٪ في استاد الاتحاد على الرغم من أن متوسط ​​الحضور البالغ 53249 مشجعا خلال 19 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز كان أقل بقليل من رقمهم القياسي البالغ 54130 مشجعا والمسجل في موسم 2018-2019.

وارتفعت إيرادات البث بمقدار 50.4 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالعام السابق (20.2٪) ويرجع ذلك أساسا إلى وصول النادي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والفوز بهما.

كما استفادت الأرباح من انتقالات لاعبين حيث حقق 121.7 مليون جنيه إسترليني من هذه الانتقالات بزيادة كبيرة قدرها 79.8% عن الأشهر 12 الماضية.