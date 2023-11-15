دعوة النصر ورونالدو إلى دوري أبطال أوروبا.. صحيفة إيطالية تحسم الجدل

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن حقيقة دعوة النصر السعودي بقيادة النجم كريستيانو رونالدو للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

قالت صحيفة "سبورت ميدياست" إنه ترددت أنباء جديدة خلال الساعات الماضية بشأن أن اتحاد الكرة الأوروبي يعتزم توجيه دعوة إلى النصر السعودي للمشاركة في "تشامبيونز ليغ".

وذكرت: "لم يطرأ أي تغيير داخل أروقة "يويفا" منذ تصريح رئيسه ألكسندر تشيفرين بأن الأندية الأوروبية فقط هي المسموح لها بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي".

وأضافت: "يجب الالتزام باللعب المالي النظيف، والأخذ في الاعتبار أن الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا سيبدأ الموسم المقبل، مع ارتفاع عدد الفرق من 32 إلى 36 في وفقاً إلى عدد الفرق، بينما لأسباب تتعلق بالتقويم، من الواضح أن الفرق لن تتمكن جميعها من اللعب مع بعضها البعض، لكن كل فريق سيواجه نفس العدد من المنافسين مقسومين، كما سيرتفع عدد المباريات المضمونة من 6 إلى 8، أربع على أرضه وأربع خارج أرضه".

وشدد على أن وفقاً للنظام الجديد سيكون من الصعب أن يترك فريق مؤهل بالفعل للمشاركة أوروبياً مكانه لمشاركة النصر، لذلك ليس من المتوقع أن يناقش الاتحاد الأوروبي مناقشة أو تنفيذ هذه الفكرة.