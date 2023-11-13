رابطة الدوري السعودي للمحترفين تستقطب 8 رعاة لدوري المحترفين

نجحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في استقطاب 8 رعاة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وكانت البداية في أغسطس 2022 حين أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن توقيع اتفاقية رعاية مع شركة روشن المطور العقاري الوطني وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتشمل الاتفاقية رعاية مسمى الدوري لمدة خمس سنوات بقيمة بلغت 478 مليون ريال ليصبح المسمى الجديد «دوري روشن السعودي».

وشملت عقود الرعاية والشراكة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين كل من«بنك الإنماء وشركة نون كرعاة بلاتينيين، وان جو وسال السعودية وميد جيلف كرعاة ذهبيين، وهاف مليون واي سبورت»كرعاة رسميين، ليصبح إجمالي عقود الرعاية مع الرابطة 8 شركات، بحسب صحيفة «مال» السعودية الالكترونية اليوم الاثنين.

وتسعى الرابطة إلى تحقيق أهداف استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق النمو المستدام للدوري على المدى الطويل عبر مسارات، بينها جذب المستثمرين، في خطوة تعكس ارتفاع القيمة التجارية لدوري روشن السعودي في الموسم الحالي، بهدف الوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى المراكز العشرة الأولى في العالم فنياً وتسويقياً ومالياً وإعلامياً.