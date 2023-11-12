هاري كين مرشح بقوة لتحطيم الرقم القياسي لليفاندوفسكي

يرى لوثار ماتيوس أسطورة نادي بايرن ميونخ الألماني أن القناص الإنجليزي الدولي هاري كين بإمكانه تحطيم الرقم القياسي المسجل بأسم الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، والمتمثل في تسجيل 41 هدفا خلال موسم واحد من الدوري الألماني. وسجل كين هدفين خلال فوز النادي البافاري على ضيفه هايدنهايم 4 /2 أمس ليتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي من البوندسليجا برصيد 17 هدفا في أول 11 مباراة (رقم قياسي).

كما سجل كين حتى الآن أكثر مما سجله نيكلاس فولكروج وكريستوفر نكونكو اللذان تصدرا قائمة هدافي الموسم الماضي من البوندسليجا برصيد 16 هدفا في 34 مباراة. وقال ماتيوس الناقد بشبكة "سكاي سبورتس" اليوم "أراهن عليه بالفعل، إلا إذا تعرض لإصابة كبيرة، سيحطم بكل تأكيد الرقم القياسي لليفاندوفسكي".

وسجل ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند السابق والهداف الحالي لبرشلونة الإسباني 41 هدفا في موسم 2020 /2021 مع النادي البافاري، محطما الرقم القياسي المسجل بأسم الأسطورة جيرد مولر الذي سجل 40 هدفا خلال موسم واحد. وأكد كين أنه لا يفكر في الرقم القياسي حاليا لكنه يفكر في مسيرته الحالية. وأشار "تسجيل 17 هدفا في هذه المرحلة بالطبع أمر رائع، فخور بهذه البداية الرائعة".