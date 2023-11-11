ميسي يحتفل بالكرة الذهبية الثامنة مع جماهير إنتر ميامي (فيديو)

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجمعة بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته الاحترافية مع جماهير فريقه إنتر ميامي خلال مباراة ودية أمام غريمه في الدوري الاميركي لكرة القدم نيويورك سيتي (1-2)، ووعدهم بـ"موسم مقبل أفضل أيضا".

كانت المباراة الودية بين فريقين فشلا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي فرصة لميسي البالغ من العمر 36 عاما والذي اختير قبل عشرة أيام في العاصمة الفرنسية باريس أفضل لاعب في العالم، للاحتفال بجائزته القياسية.

قبل المباراة، سار ميسي إلى منتصف ملعب فورت لودردايل في ولاية فلوريدا، حاملاً الكرة الذهبية في يده، مضاءة فقط بالهواتف المحمولة للمشجعين.

وقال "البرغوث" ردا على هتافات المشجعين باسمه "ميسي! ميسي! ميسي!" في المدرجات الممتلئة تقريبًا: "بالنسبة لي، إنه لأمر رائع أن أتمكن من مشاركة هذا الإنجاز معكم. أريد أن أشكر الجميع في ميامي، وليس فقط الموجودين هنا الليلة، على الترحيب بي وبعائلتي. إنكم تظهرون لي الحب، وتُشعِرُونني بأنني في بيتي. نحن هنا في مدينة يسكنها العديد من اللاتينيين حيث أشعر بالراحة".

الاسطورة ميسي يرفع الكرة الذهبيه pic.twitter.com/Pnauj2BaPE — Messi Xtra (@M30Xtra) November 11, 2023

وأضاف بطل العالم 2022 مع الأرجنتين والذي غادر باريس سان جرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي في يوليو الماضي: "نحن هنا معًا منذ فترة قصيرة ولكننا حققنا بالفعل أشياء عظيمة، بما في ذلك اللقب الأول في تاريخ النادي" في إشارة الى لقب الرابطتين (بطولة تجمع بين فرق من الدوريين الأمريكي والمكسيكي).

وتابع: "ليس لدي أدنى شك في أن الموسم المقبل سيكون أفضل، وسنستمر في الاستمتاع والفوز بالألقاب".

وفشل إنتر ميامي في حجز مكانه في الأدوار الاقصائية بعدما أنهى الدوري العادي في المركز الرابع عشرة في المنطقة الشرقية.

ويلتحق ميسي بمنتخب بلاده لخوض مباراتي الأوروغواي والبرازيل في 16 و21 نوفمبر الحالي ضمن التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي تتصدرها الارجنتين بالعالمة الكاملة بعد أربع جولات.