ريال مدريد يحجز بطاقة التأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

حجز فريق ريال مدريد الإسباني بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه براغا البرتغالي 3-0 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة.

وبهذه النتيجة حقق ريال مدريد فوزه الرابع تواليا وعزّز صدارته في المركز الاول مع 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن نابولي الثاني الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أونيون برلين 1-1 في وقت سابق، وبقي براغا في المركز الثالث مع ثلاث نقاط.

سجل ثلاثية ريال مدريد كل من ابراهيم دياس (27)، والبرازيليين فينيسيوس جونيور (58) ورودريغو (61)، بدأ ريال الشوط الأول بهجوم ضاغط إلا أن تدخلاً من لوكاس فاسكيس على بروما منح الضيوف ركلة جزاء انبرى لها ألفارو ديالو، لكن الحارس الأوكراني أندري لونين الذي حلّ بدلا من كيبا أريسابالاغا الذي تعرض لإصابة خلال الإحماء، تصدى لها (6).

وسجل دياس هدفاً صحيحا بعدما انطلق رودريغو من الجهة اليسرى ومرر له كرة متقنة ركنها في الشباك (27).

وفي الشوط الثاني، ضاعف فينيسيوس النتيجة لريال بعدما تلقى عرضية من فاسكيس داخل المنطقة، فراوغ وسدد في المرمى (58)، قبل ثلاث دقائق من صناعة الهدف الثالث لزميله ومواطنه رودريغو الذي استغل تقدم الحارس البرازيلي ماتيوس ولعب كرة ساقطة في الشباك (61).