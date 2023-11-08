محمد صلاح يقترب من جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

أوضحت تقارير بريطانية عن اقتراب النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر من التتويج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي، بعد التألق الكبير للاعب مع فريقه هذا الموسم وإحراز 5 أهداف خلال شهر أكتوبر.

وكانت رابطة البريميرليج قد أعلنت عن المرشحين لجائزة لاعب الشهر في البريميرليج عن شهر أكتوبر، حيث كان يتنافس فيها محمد صلاح مع كل من ديكلان رايس، بيدرو نيتو، بريان مبويمو بالإضافة إلى دوجلاس لويس.

وذكرت شبكة Anfield Talk الإخبارية، أن مهاجم ليفربول محمد صلاح قد حصد جائزة لاعب الشهر عن شهر أكتوبر قبل الإعلان الرسمي من قبل رابطة البريميرليج.

ونجح النجم المصري محمد صلاح في إحراز 5 أهداف خلال شهر أكتوبر مع ليفربول بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله ثنائية في برايتون ومثلها في ايفرتون بالإضافة إلى هدف في مرمى نوتنغهام فورست، ويحتل ليفربول المركز الثالث في الترتيب العام للدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 24 نقطة بالتساوي مع فريق أرسنال.