أول سقوط لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.. خسارة مفاجئة

فرط فريق برشلونة في فرصة التأهل المبكر إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمام شاختار الأوكراني، في الجولة الرابعة من البطولة بهدف دون مقابل سجله اللاعب دانيلو سيكان، في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد برشلونة عند 9 نقاط في المركز الأول في المجموعة الثامنة، ليفرط في بطاقة التأهل المبكر إلى دور الـ16، بينما ارتفع رصيد شاختار إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

وكاد الفريق الأوكراني أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 87، بتسديدة صاروخية في شباك تير شتيجن، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

واحتسب حكم المباراة 7 دقائق كوقت بدلَا من الضائع للشوط الثاني، ولكن النتيجة لم تتغير، ليسقط برشلونة لأول مرة في دور مجموعات البطولة هذا الموسم.