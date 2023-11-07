مبلغ خيالي.. ميسي رفض أغلى عرض في التاريخ من الهلال السعودي

كشف مؤلف السيرة الذاتية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تفاصيل مثيرة في قصة مفاوضات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع الهلال السعودي والمبلغ الذي رفضه بطل العالم من الفريق السعودي وفضل الانتقال إلى الدوري الأرجنتيني، وذلك رغم مرور فترة كبيرة على هذه المفاوضات المثيرة التي انتهت برفض ميسي الانتقال إلى الهلال.

وقال الصحفي الإسباني جييم بالاجي، في تصريحات صحفية "إن وفد نادي الهلال تواجد في باريس بطائرة خاصة بعرض قيمته مليار دولار سنويا، إلا أن ليو لم يأخذ العرض السعودي على محمل الجد".

ويعتبر هذا العرض هو الأغلى في التاريخ الذي يقدم للاعب ولكنه لم يوافق عليه وفضل الانتقال مع اسرته إلى أمريكا.

وأوضح الصحفي الشهير إلى أن النجم الأرجنتيني قد يشارك بنسبة كبيرة في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيراً إلى أن عائلة ليونيل ميسي، يتمنون ويتوقعون أن يشارك في مونديال 2026. وكان ليونيل ميسي (36 عاما) قد انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي، بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بي إس جي، وسجل 11 هدفا وصنع 5 آخرين، خلال 14 مباراة رسمية مع الفريق الأمريكي في مختلف المسابقات، وتوج بلقب كأس الدوريات.