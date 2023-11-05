صدمة في الهلال السعودي.. سافيتش يغيب عن 6 لقاءات أبرزها النصر

تعرض فريق الهلال السعودي لأزمة جديدة في الدوري السعودي بعد تأكد غياب اللاعب الصربي سيرجي سافيتش، عن الفريق الفترة المقبلة حيث كشفت تقارير صحفية سعودية، عن فترة غياب اللاعب والذي كان قد تعرض للإصابة بالتواء في الركبة، خلال المباراة التي جمعت فريقه الهلال مع الفتح، في دوري روشن السعودي.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن سافيتش سيغيب عن الهلال في 4 مباريات على الأقل، وقد تمتد مدة غيابه إلى 6 لقاءات، حيث تتراوح فترة غيابه بمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع قادمة.

وفي هذه الحالة سيغيب سافيتش عن مباراة الهلال أمام مومباي سيتي الهندي، الاثنين 11 نوفمبر في دوري أبطال آسيا، إضافة لمواجهتي التعاون والحزم في دوري روشن السعودي، يومي 10، 25 من الشهر ذاته، على الترتيب.

وقد يمتد غياب اللاعب عن الهلال أمام نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا يوم 28 نوفمبر، والأزمة ستكون حال امتداد مدة غيابه لأكثر من 3 أسابيع، إذ سيغيب اللاعب الصربي عن فريقه بهذه الحالة عن مواجهة النصر بدوري روشن، في الأول من ديسمبر المقبل، إضافة لمواجهة ناساجي في دوري أبطال آسيا.