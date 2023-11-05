ليفربول ينجو بأعجوبة ومحمد صلاح يخسر رقماً تاريخياً جديداً

أحرز اللاعب الكولومبي دياز، هدفاً في الدقيقة 95 أنقذ به فريقه ليفربول من خسارة تاريخية أمام نظيره لوتون تاون، في مباراتهما بمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي، بملعب "كينلورث رود"، في الجولة الحادية عشر لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونجح اللاعب الكولومبي لويس دياز، من احباط فرحة صاحب الأرض حيث نجح لوتون تاون في تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 81، عن طريق اللاعب تاهيت تشونج، وأكدته تقنية الفيديو، في صدمة للمدرب الألماني، ولكن نجح دياز في تسجيل هدف التعادل القاتل لصالح ليفربول، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، بعد تسديدة رأسية.

وظهر لويس دياز متأثرًا بعدما سجل هدفه، حيث رفع القميص وكُتب تحته رسالة لوالده، الذي لا يزال مصيره غامضًا بعد اختطافه مطلع الأسبوع الماضي.

وبهذه النتيجة، حصل كل فريق على نقطة، حيث أصبح رصيد ليفربول 24 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد لوتون تاون 6 نقاط في المركز السابع عشر.

وخسر بذلك النجم المصري محمد صلاح من فرصة تسجيل رقما قياسيا تاريخيا بالمساهمة في إحراز هدف لفريق سواء بالتسجيل أو الصناعة للمباراة الـ 16 في تاريخه، ليتوقف عند عدده السابق 15 متساويا مع جيم