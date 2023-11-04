محمد صلاح.. صدمة جديدة من ممثل مصر بالتصويت في جائزة الكرة الذهبية

تعرض النجم المصري محمد صلاح، لصدمة جديدة في اختيارات الفائزين بجائزة الكرة الذهبية، بعدما كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن تفاصيل الأصوات التي منحت من جميع البلدان للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، والتي توج بها ميسي، وحصل فيها محمد صلاح على المركز الـ 11 عالمياً.

وتواجد محمد صلاح في الجائزة بعدما نجح في تسجيل 34 هدفا إضافة إلى 20 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي، وتأثر ترتيب النجم المصري بعدم تتويج فريقه ليفربول بالألقاب في الموسم الماضي، حيث حل خامسا في الدوري الإنجليزي، وغاب عن دوري أبطال أوروبا.

إضافة إلى مفاجئة جديدة، حيث لم يحصل محمد صلاح على أصوات عدة دول عربية، كما لم تمنحه مصر الحد الأقصى من النقاط الممكنة في التصويت.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد توج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 للمرة الثامنة في مسيرته، فيما حل مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز الثاني، ثم جاء نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي ثالثا.

ويعتمد نظام حساب النقاط على اختيار لجنة من الصحفيين بأفضل 100 دولة في كرة القدم، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" الفائز بجائزة الكرة الذهبية للرجال.

ولكل دولة ممثل واحد يصوت في الاقتراع الدولي حيث يجمع كل صوت نقاطا مختلفة بناء على موقعهم، ويتم احتساب عدد النقاط بناء على التصويت الذي يقوم به الصحفيون، ويتم منح اللاعبين الخمسة الذين يتم اختيارهم من قبل كل مصوت 6 و4 و3 و2 و1 نقاط على الترتيب لأفضل خمس لاعبين من وجهة نظرهم.

ولم تعطي أي دولة عربية محمد صلاح التصنيف الأول بما في ذلك مصر الذي منحت قائد منتخبها في المرتبة الثالثة أي أنه حصل على ثلاث نقاط بدل الحد الأقصى (ست نقاط)، خلف ميسي وهالاند الثاني، بينما احتل مبابي المركز الرابع وكيفين دي بروين الخامس في اختيارات ممثل مصر في التصويت.

ومنحت العراق محمد صلاح المركز الخامس خلف ميسي ومبابي وهالاند وجود بيلينغهام، بينما حل صلاح ثالثا خلف هالاند ومبابي، في اختيار الأردن، ومنحت فلسطين، محمد صلاح المركز الخامس خلف ميسي وهالاند ومبابي ودي بروين بالترتيب.

كما اختارت قطر صلاح بالمركز الرابع متفوقا على فينيسيوس جونيور الخامس، بينما جاء ميسي بالمركز الأول ومن بعده هالاند ثم مبابي، أما البحرين.. فأعطت صلاح المركز الخامس.



ولم يعطي ممثلي 7 دول عربية أي صوت لمحمد صلاح وهذه الدول وهي الجزائر، السعودية، الإمارات، لبنان، المغرب، عمان، تونس.