أياكس الهولندي يعين لاعبه السابق شخيب مدربا للفريق

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين لاعبه ومدربه المساعد السابق جون فان إت شخيب مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

وأعلن أياكس الاستغناء عن خدمات موريس ستين قبل أيام، وقد تراجع الفريق الأكثر تتويجا بالدوري الهولندي، برصيد 36 لقبا، إلى المركز الأخير في الدوري إثر هزيمته أمام إيندهوفن 2 - 5 أمس الأحد، في مباراة خاضها تحت قيادة المدرب المساعد هيدفيجز مادورو.

وذكر أياكس في بيان: «يعلن أياكس تعيين جون فان إت شخيب مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت. لاعب أياكس السابق سيوقع عقدا مع النادي يستمر اعتبارا من 30 أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2025، وقد اتفق الطرفان على انتقال فان إت شخيب إلى منصب في إدارة الشؤون الفنية اعتبارا من أول يوليو 2024».

ولعب جناح المنتخب الهولندي السابق فان إت شخيب لفريق أياكس بين عامي 1981 و1992 وعاد إلى النادي بعدها كمدرب لفريق الشباب ومدرب مساعد، كما تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت في عام 2009 بعد استقالة ماركو فان باستن.

وقال فان إت شخيب: «سعيد للغاية بإبرام العقد، وأتطلع بحماس إلى بدء العمل في النادي الذي بدأ فيه كل شيء بالنسبة لي. المحادثات مع الأشخاص المعنيين أسفرت عن مشاعر هائلة لدي».

وأضاف: «أياكس بحاجة إلى إيجاد طريقه من جديد، وأنا سعيد للغاية بالمساعدة في هذا».