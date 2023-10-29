الأهلي المصري يخسر في دوري السوبر الإفريقي

تعرض فريق الأهلي المصري إلى الخسارة أمام منافسة صن داونز، في ذهاب الدور نصف نهائي لدوري السوبر الإفريقي، وأقيمت في ملعب "لوفتوس" في بريتوريا، بهدف دون رد.

ونجح صن داونز في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51، عن طريق تسديدة من ماسيكو من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لـ الشناوي.

ويذكر أن الأهلي المصري كان قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي بعد تخطيه عقبة سيمبا التنزاني بالتعادل في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق، ثم التعادل في الإياب بالقاهرة بنتيجة 1-1، بينما تأهل فريق صن داونز بعد الفوز على بترو أتليتكو بهدفين دون رد في لقاء الذهاب، ثم التعادل سلبيًا بمواجهة الإياب.

ووضع فريق الأهلي المصري جمهوره في موقف صعب بانتظار لقاء الحسم الذي سيقام في القاهرة يوم 1 نوفمبر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.