أهداف مباراة اتحاد جدة والتعاون في الدوري السعودي.. بنزيمة "المتألق الحزين" (فيديو)

فرض الحزم التعادل على مضيفه الاتحاد 2-2 ليلة الخميس على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي في كرة القدم في مباراة تألق فيها الفرنسي كريم بنزيمة لكنه خرج من الملعب حزين على ضياع الفوز.

وتقدم الاتحاد في مناسبتين بواسطة بنزيمة (26) وحسن قادش (81)، لكن الحزم أدرك التعادل مرتين عن طريق محمد الثاني (63) والقُمري فايز سليماني (86).

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الخامس مؤقتاً، بينما رفع الحزم رصيده إلى 7 نقاط، في المركز قبل الأخير.

وسيطر الاتحاد على معظم مجريات الشوط الأول، وكاد أن يأخذ الأسبقية بعد دقيقتين، لولا براعة إبراهيم زايد الذي تصدى بصعوبة لكرة البرازيلي إيغور كورنادو وحولها للركنية (3).

*⚽ | الاتحاد 2 ✘ 2 الحزم*

*🎥 | أهداف المباراة*



📩 | تألق بنزيما أمام الحزم لا يكفي لفوز اتحاد جدة#العلاوه_السنويه1585 #الهلال_الاهلي pic.twitter.com/M42rnxLD90 — صديقي : عبدالله (@ww5_2009) October 27, 2023



ولاحت فرصة للحزم لكن كرة البرازيلي فينيسيوس سوزا مرت بجانب القائم (21). ومن هجمة سريعة نجح الاتحاد في قص شريط الأهداف عندما استقبل بنزيمة كرة من مواطنه نغولو كانتي، هيأها لنفسه ولعبها قوية إلى يمين إبراهيم زايد (26).

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع كان الاتحاد قريباً من إضافة هدف ثان لولا أن كرة احمد بامسعود مرت بجوار القائم.

والشوط الثاني تمكن الحزم من تعديل النتيجة عندما تابع محمد الثاني كرة عرضية ولعبها مباشرة داخل المرمى إلى يمين الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي (63).

واندفع الاتحاد بعد الهدف بحثاً عن التقدم ونجح في ذلك عندما تابع حسن قادش كرة عرضية من بنزيمة لعبها بكل سهولة داخل المرمى (81).

ومن هجمة سريعة أدرك الحزم التعادل عندما صوب تركي المطيري كرة تصدى لها غروهي وعادت لتجد القُمري فايز سليماني الذي أرسلها قوية داخل المرمى (86).

وسقط التعاون في فحّ التعادل أمام مضيفه الخليج 1-1 الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مفرطاً بتضييق الخناق على الهلال المتصدّر.

وتقدّم الخليج بهدف الأرجنتيني ليساندرو لوبيس (35)، قبل أن يدرك التعاون التعادل بهدف البرازيلي جواو بيدرو (37).

وبهذا التعادل، بقي التعاون ثانياً مع 24 نقطة من 11 مباراة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر الذي يلعب الجمعة، كما بات مركزه مهدداً أمام النصر والأهلي.

أما الخليج، فرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث عشر.

وافتتح الخليج التسجيل عندما ارتقى لوبيس لكرة ركنية وحولها برأسه إلى يمين الحارس البرازيلي مايلسون وأسكنها الشباك (35).

لكن ردّ التعاون لم يتأخر سوى دقيقة واحدة عندما تابع بيدرو كرة من ركنية أيضاً ووضعها إلى يسار الحارس مروان الحيدري (37).

في المقابل، فاز ضمك على ضيفه الأخدود 2-0، بهدفي أحمد الزين (48)، وجورج كيفين (69).

وبهذه النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف الأخدود عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.