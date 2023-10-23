قرار صادم في دوري كرة السلة السوري!

أصدر اتحاد كرة السلة السوري قراراً بإقامة الدوري الممتاز بمرحلتي الذهاب والإياب دون مشاركة اللاعبين الأجانب على أن تقتصر مشاركتهم على الأدوار النهائية للدوري.

وقال اتحاد السلة السوري في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بناءً على الظروف السائدة في المنطقة، ومقتضيات المصلحة العامة، قرر الاتحاد السوري لكرة السلة إقامة الدوري العام لأندية الرجال للدرجة الممتازة، بمرحلتي الذهاب والإياب دون مشاركة المحترفين الأجانب، على أن يسمح للاعبين الأجانب المشاركة في الأدوار النهائية للبطولة".

وجاء قرار اتحاد السلة السوري ليلغي القرار الذي سبق أن أعلنه في سبتمبر الماضي، عن إمكانية تعاقد كل نادي مع 4 محترفين خلال الموسم، على أن يقتصر الوجود على أرضية الملعب على اثنين فقط.

يذكر أن تراجع اتحاد السلة السوري عن قراره، جاء بشكل صادم، خصوصاً أن أندية اتجهت بالفعل لإبرام تعاقداتها، منها الوحدة الدمشقي الذي تعاقد مع الثنائي لأميركي جومارو براون، واسحاق بانكس الذين يلعبان في المركزين 4 و5.