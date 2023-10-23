برشلونة يفوز بصعوبة على أتلتيك بلباو وجيرونا مفاجأة الدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم التي شهدت تساوى جيرونا مفاجأة الموسم مع ريال مدريد في الصدارة بعد فوزه اللافت على الميريا 5-2.

ويتصدر ريال مدريد الذي كان اكتفى بالتعادل مع اشبيلية 1-1 السبت، الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق الاهداف عن جيرونا، في حين يأتي برشلونة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

وخاض برشلونة المباراة في غياب عدد كبير من لاعبيه، أبرزهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وجناحه البرازيلي رافينيا، والهولندي فرانكي دي يونغ وبيدرو، يذكر ان برشلونة فاز في مبارياته الخمس هذا الموسم على أرضه.

في المقابل، اضطر اتلتيك بلباو بقيادة مدرب برشلونة السابق ارنستو فالفيردي، الى اجراء تعديل على تشكيلته الاساسية في الثواني الاخيرة قبل انطلاق المباراة بعد اصابة لاعب وسطه المخضرم اندير هيريرا ليتم استبداله بإينيغو رويس دي غالاريتا.

وكان برشلونة قد سقط في فخ التعادل في آخر مباراة لعبها في الدوري ضد غرناطة (2-2)، قبل فترة التوقف الدولي.

وفي المقابل تابع جيرونا انطلاقته الرائعة هذا الموسم عندما حول تأخره بهدفين أمام ضيفه الميريا صاحب المركز الاخير ليخرج فائزا 5-2، ودخل جيرونا المباراة على ملعبه "مونتيلفي ستادسيوم" مرشحا لإحراز نقاطها الثلاث لكن ألميريا الباحث عن فوزه الأول هذا الموسم، فاجأه عبر هدفي البرازيلي ليو باتيستاو (2 و24) وسط فرحة مدربه الجديد غايزكا غاريتانو.

لكن جيرونا قلب الطاولة تدريجيا على ضيفه، عندما ردّ بداية بواسطة إيفان مارتن (37) بعد ان ألغي له الحكم هدفا بداعي التسلل قبل دقائق، ثم سجل الاوكراني أرتيم دوفبيك هدفين سريعين في الدقيقتين 39 و43 ليدخل اصحاب الارض غرفة تبديل الملابس متقدمين 3-2.

وأضاف البرازيلي سافينيو الهدف الرابع (71)، والاحتياطي الاوروغوياني كريستيان ستواني الخامس (85)، والفوز هو الثامن لجيرونا في 10 مباريات مقابل تعادل وخسارة، وفي مباراة أخرى تعادل فياريال مع ضيفه ديبورتيفو الافيس 1-1، وتختتم منافسات هذه المرحلة الإثنين، فيلعب فالنسيا أمام ضيفه قادش.