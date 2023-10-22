راموس يهدي برشلونة هدية جديدة في أول ظهور أمام ريال مدريد

فشل ريال مدريد في تحقيق فوزه الرابع توالياً بتعثره امام مضيفه اشبيلية 1-1 في قمة نارية ضمن المرحلة العاشرة للدوري الاسباني لكرة القدم، وهي المباراة الأولى لقائد ريال مدريد السابق راموس، ولاعب اشبيلية الحالي، أمام فريقه السابق، ليهدي برشلونة هدية جديدة بعدما كان قد أهداه الفوز في اللقاء الذي جمع برشلونة واشبيلية بهدف عن طريق الخطأ في مرماه.

افتتح اشبيلية التقدم عن طريق النمسوي دافيد ألابا العائد الى صفوف ريال مدريد بعد تعافيه من الاصابة التسجيل لمصلحة إشبيلية بهدف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (74) قبل ان يعادل داني كارفاخال النتيجة للنادي الملكي (78).

ورغم تعادله، بقي فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي في صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة، لكنه منح منافسيه فرصة ذهبية لتقليص الفارق وتحديدا جيرونا الثاني (22 نقطة) وبرشلونة الثالث (21) اللذين يلعبان الاحد.

اما اشبيلية الجريح، فرفع رصيده الى 9 نقاط في المركز الثالث عشر لكنها قد تشكّل حافزا لانطلاقة جديدة لا سيما تحت قيادة مدربه الجديد دييغو ألونسو.

واتجهت الانظار الى المباراة الأولى منذ العام 2005 بين لاعب اشبيلية الجديد سيرجيو راموس (37 عامًا) وفريقه السابق ريال مدريد الذي لعب معه 16 موسماً وأحرز العديد من البطولات المحلية والاوروبية في صفوفه، وحتى عندما تركه عام 2021 للعب في صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، لم يلعب بمواجهته لأنه كان مصابا خلال مباراتي العملاقين الإسباني والفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في مارس 2022.

كما خاض اشبيلية مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد ألونسو خليفة مينديليبار المقال من منصبه بعد البداية السيئة للفريق الاندلسي حيث حقق فوزين فقط من أول ثماني مباريات.

وكاد راموس ان يصعق فريقه السابق بكرة رأسية لكنّ محاولته تصدى لها كيبا في الرمق الاخير لترتطم بالعارضة (80)، وأخرى أمام المرمى اثر ركلة حرة جانبية تابعها برأسه فوق العارضة.