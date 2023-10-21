جمهور ليفربول يخالف قواعد الدوري الإنجليزي ويرفع علم فلسطين "صور"

وجهت جماهير ليفربول الإنجليزي، رسالة لدعم غزة بعد إسقاط العديد من الضحايا من الشعب الفلسطيني خلال الأسبوع الماضي، وذلك على رغم قيام رابطة الدوري الإنجليزي بمنع رفع أي أعلام أو هتافات أثناء مباريات الدوري وعقب التوقف الدولي,

وواجه ليفربول إيفرتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، في افتتاح مباريات الجولة من بريمرليج، ونجح في الفوز بهدفين دون مقابل بتوقيع النجم المصري محمد صلاح.

ولكن جماهير ليفربول حرصت على إرسال رسالة للعالم بما يحدث في غزة من قصف وعدوان، ورفعت جماهير ليفربول أثناء دقيقة الصمت قبل المباراة لافتة مكتوب عليها: "من أجل الله، أنقذوا غزة".

كذلك ردد عدد من الحضور جملة "فلسطين حرة" أثناء دقيقة الصمت في الملعب بالكامل، مما جعل أصواتهم مسموعة بوضوح.