الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يستعيد توازنه وهالاند يغرد في الصدارة

استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب توازنه والصدارة مؤقتا بفوزه على ضيفه برايتون 2-0 السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحسم رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلهم الهدفين عبر الدوليين الأرجنتيني خوليان ألفاريس (7) والنروجي إرلينغ هالاند (19).

واستعاد مانشستر سيتي بهذا الفوز نغمة الانتصارات بعودة قائده لاعب الوسط الدولي الإسباني رودري وتفادى الخسارة الثالثة تواليا للمرة الاولى منذ سبع سنوات.

وتأثر سيتي كثيرا بغياب نجم وسطه رودري بسبب الإيقاف في المباراتين الأخيرتين وخسرهما أمام ولفرهامبتون وأرسنال، فتنازل عن الصدارة لصالح الأخير وجاره اللندني توتنهام، لكنه استعادها اليوم مؤقتا برصيد 21 نقطة.

وضغط مانشستر سيتي بقوة منذ البداية ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف مبكر سجله ألفاريس في الدقيقة السابعة مستغلا تمريرة على طبق من ذهب بعد مجهود فردي رائع للوافد الجديد الدولي البلجيكي جيريمي دوكو (7). وعزز هالاند عندما استغل كرة خاطئة من الكاميروني كارلوس باليبا فانطلق وسددها قوية بيسراه من خارج المنطقة على يسار الحارس جايسون ستيلي (19)، وهو الهدف التاسع لهالاند في ست مباريات هذا الموسم، فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين. ومن جانب أخر.

واستعاد نيوكاسل نغمة الانتصارات بفوز كبير على ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها جاكوب مورفي (4) وأنتوني غوردون (44) وشون لونغستاف (45+2) وكالوم ويلسون (66).

وفاز برنتفورد على بيرنلي 3-0، وخسر بورنموث أمام ولفرهامبتون 1-2، وتعادل نوتنغهام فوريست مع لوتون تاون 2-2.