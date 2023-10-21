محمد صلاح.. 7 أرقام قياسية جديدة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

ضرب النجم المصري محمد صلاح، العديد من الأرقام القياسية بعدما سجل هدفين في شباك إيفرتون في الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا ونجح في هز شباك إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بهدفين ضمن منافسات الجولة التاسعة من البطولة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة مؤقتًا (6 انتصارات، تعادلين، خسارة واحدة، في انتظار باقي مباريات الجولة، وخاض النجم المصري مع ليفربول هذا الموسم في الدوري 9 مباريات، سجل 7 وصنع 4، وبهذه الأرقام نجح النجم المصري في ضرب العديد من الأرقام القياسية.

أرقام محمد صلاح القياسية الجديدة في الدوري الإنجليزي.

- ساهم محمد صلاح بشكل مباشر في ثمانية أهداف في 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون مع ليفربول (سبعة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة)، فقط ستيفن جيرارد (9) سجل أهدافًا للريدز أكثر من صلاح (7) في هذه المباراة بالمسابقة.

- شارك محمد صلاح في 29 هدفًا في آخر 24 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول (سجل 18 هدفًا وصنع 11 هدفًا).

- محمد صلاح هو أول لاعب يساهم بشكل مباشر في 30+ هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2023: (31 مباراة، 19 هدفا، 12 تمريرة حاسمة).

- النجم المصري سجل أو ساهم في كل من آخر 13 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد؛ فقط آلان شيرر (18 و 17) و تييري هنري (17) قاموا بالمزيد في مباريات متتالية على أرضهم بالمسابقة.

- وصل النجم المصري إلى الهدف رقم 105 لصالح فريقه ليفربول على ملعب "آنفيلد"، وتمكن من تخطي السير كيني دالجليش وستيفين جيرارد (104) في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي في ملعب آنفيلد.

- محمد صلاح وصل إلى 201 هدفا في الدوريات التي لعب لها.

- بهدفيه أمام إيفرتون.. وصل صلاح إلى 146 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتخطى الهولندي روبن فان بيرسي (144) ويعادل أهداف تيدي شيرنجهام.