غوارديولا يرد على ترشيحه مدرباً لخلافته في مانشستر سيتي: "ذاكرتي ضعيفة"

نفى الإسباني جوزيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا، ترشيح الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرب فريق برايتون، لخلافته في "سيتيزينز".

وزعم تقرير صحافي أخيراً ان غوارديولا توقع لمجموعة من لاعبي برايتون أن يخلفه دي تزيربي، بعد تعادل الفريقين على ملعب أيمكس في مايو الماضي.

وبحسب ما ورد، قال غوارديولا الذي يمتد عقده مع السيتي حتى 2025 "هذا هو المدرب القادم لمانشستر سيتي".

وقدّم دي تزيربي (44 عاماً) عملاً مثيراً للاعجاب خلال فترة قيادته "سيغالز" الذين يحلون على سيتي، السبت، في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأصرّ غوارديولا انه لا يتذكّر ما زعمه التقرير، بيد انه سارع للإشادة بالإيطالي: "لا أتذكّر ذلك. ربما ذاكرتي ضعيفة، لكني متأكّد من أن روبرتو بمقدوره تدريب أي فريق في العالم. ليس لدي أي شكّ".

وترك دي تزيربي، مدرب ساسوولو وشاختار دانييتسك الأوكراني سابقاً، انطباعاً مبهراً منذ توليه تدريب برايتون قبل سنة.

قاد النادي إلى البطولات الأوروبية للمرة الأولى، بعد حلوله سادساً في برميرليغ الموسم الماضي، واستهل الموسم الحالي بقوّة.

وأشار غوارديولا إلى أن تولي تدريب أكبر الأندية لا يحتاج لخبرة كبيرة "لا ينبغي أن تقود سابقاً أكبر الأندية كي تتولى مهنة تدريبها. عُيّنت مدرباً لبرشلونة بعدما كنت في الدرجة الرابعة دون أي خبرة على المستوى الأول".

تابع بيب "لديك فكرة عن النادي، المدير الرياضي يتبع الفكرة، يوظفون المدرب على أساس هذه الفكرة، ينتدبون اللاعبين لتطبيقها. تسير الامور على ما يرام عندما يحدث ذلك".

وأردف المدرب الفذّ "قام مانشستر سيتي بهذا الأمر، ليفربول مع يورغن (الألماني كلوب) لعدة سنوات، فازوا بالألقاب بنفس الطريقة ونفس الأفكار".