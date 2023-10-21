قمة تشيلسي وأرسنال وديربي ليفربول وقمة مدريد.. مواعيد أبرز مباريات اليوم

يشهد اليوم السبت عدداً من المباريات الهامة في الدوريات العالمية لعل في مقدمتها قمة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي، كما سيكون هناك ديربي قوي يجمع ليفربول أمام إيفرتون، وفي الدوري الإسباني يواجه ريال مدريد مواجهة صعبة أمام إشبيلية.

وستكون مباراة اليوم بين تشيلسي وأرسنال قمة مختلفة حيث تجمع المدربين الصديقين مايكل أرتيتا، مدرب ارسنال، وبوتشيتينو، مدرب تشلسي حيث عاشا المدربين فترة كبيرة معا في فريق باريس سان جيرمان من قبل.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين من قبل فقد تقابلا في 62 مباراة فاز الأرسنال في 25 مباراة، بينما فاز تشيلسي في 20 مباراة، وتعادلا في 17 مباراة، وتعود الأفضلية المطلقة في الفترة الأخيرة للأرسنال وخاصة في آخر 6 مباريات حيث فاز الأرسنال في 5 مواجهات بينما فاز تشيلسي في مباراة.

وكان اخر فوز لتشيلسي على أرسنال في ستامفورد بريدج، معقل تشيلسي في الدوري الإنجليزي في عام 2018، أي منذ ما يقارب من 6 مواسم، عندما سجل هدف الفوز حينها ماركوس الونسو بصناعةٍ من البلجيكي ايدين هازارد.

وتحدث مدرب أرسنال مايكل أرتيتا، عن علاقته بمدرب تشيلسي قائلا:"لقد عشنا معاً في فندق لمدة 3 شهور ولقد كان من أهم الاشخاص الذين مروا في مسيرتي الكروية، لقد أهتم بي كأخ صغير، وأعتقد أن تشيلسي يقدم مباريات قوية هذا الموسم ويستحق أن يكون في مركز أفضل".

أما مدرب تشيلسي ماوريسيو بوتشيتينو، فقال: "لقد استمتعنا كثيرًا بفترة التوقف لأننا اكتشفنا العديد من المواهب الشابة من الأكاديمية، كان 80% من الفريق غير متواجد، وبعض اللاعبين المصابين كان هناك الكثير من الاجتماعات والتدريب."

موعد مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي

ليفربول – إيفرتون 3:30 مساء

مانشستر سيتي – برايتون 6:00 مساء

تشيلسي – أرسنال 8:30 مساء

شيفلد يونايتد – مانشستر يونايتد 11:00 مساء

الدوري الإسباني

إشبيلية – ريال مدريد 8:30

سيلتا فيغو 0 أتلتيكو مدريد 11:00

الدوري الإيطالي

فيرونا – نابولي 5:00 مساء

تورينو – انتر ميلان 8:00 مساء