الاتحاد السعودي يسقط في فخ التعادل.. كريم بنزيما السبب

سجّل مهاجم الاتحاد السعودي، الفرنسي كريم بنزيما هدف التقدم لفريقه قبل ان يُسقطه في فخ التعادل بهدف عكسي امام التعاون 1-1 الجمعة في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم الاتحاد بهدف الفرنسي كريم بنزيما (22) قبل أن يسجل اللاعب نفسه بالخطأ في مرماه مهديا التعادل للتعاون (26)، وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الثاني بينما رفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث.

وبهذه النتيجة واصل نادي الاتحاد عروضه المخيبة للآمال في الفترة الأخيرة وفقد النقطة العاشرة ويترك الصدارة لفريق الهلال السعودي.



وفي الجولة ذاتها، تغلب الفيحاء على مضيفه الأخدود، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، سجل هدفي الفيحاء كل من النيجيري هنري أونيكورو (29) والزامبي فاشيون ساكالا (67)، فيما جاء هدف الأخدود الوحيد عن طريق النيجيري سافوار غودوين (45+4).

وتجمد رصيد الأخدود عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما ارتفع رصيد الفيحاء إلى 14 نقطة بالمركز الثامن.