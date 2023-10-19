نادي الوصل يلغي مظاهر الاحتفال تضامناً مع غزة

ألغى نادي الوصل مظاهر الاحتفال في مباراته أمام شباب الأهلي والتي ستقام يوم غدٍ الجمعة على استاد راشد في دبي ضمن مباريات ربع نهائي كأس المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) نظرا لـ «الأحداث المؤلمة والواقع الصعب والمؤسف الذي يعيشه اشقائنا في غزة».

وأصدر النادي بيانا صحافيا عبر موقعه الرسمي، ذكر فيه: «نظرا للأحداث المؤلمة والواقع الصعب والمؤسف الذي يعيشه اشقائنا في غزة بشكل خاص وأهلنا في فلسطين كافة، يعلن نادي الوصل الرياضي عن إلغاء كافة مظاهر الاحتفال خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق شباب الأهلي والتي ستقام يوم غدٍ الجمعة على استاد راشد في دبي ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونوجه جماهيرنا الوفية والواعية الإلتزام دون إظهار أي مظاهر للفرح والاحتفال، ونسأل الله العلي القدير أن يحمي أخواننا في غزة ويمد لهم العون والنصر، إنه على ذلك قدير».