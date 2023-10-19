صدمة للهلال السعودي.. الكشف عن إصابة البرازيلي نيمار ومدة غيابة

أعلن نادي الهلال السعودي رسميا عن إصابة نجمه وقائد المنتخب البرازيلي نيمار جونيور، وهي الإصابة التي لحقت معه أثناء مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام أوروغواي، وخرج بسببها من ملعب المباراة وهو يبكي قبل أن يعلن النادي رسمياً عن مدة علاجه.

وكتب نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع "أكس": " أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب كبير آسيا "نيمار جونيور" لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية"، واضاف النادي: "يعود لنا أقوى".

وكان النجم البرازيلي قد بدأ موسمه مع الهلال عندما أعلن عن ضم اللاعب وهو مصاباً حيث غاب عن بداية الموسم قبل أن يلتحق بعد ذلك بالمباراة ويسجل أول أهدافه مع الهلال، ولكنه بهذه الإصابة لن يكمل الموسم مع الهلال السعودي، حيث سيغيب حتى نهاية الموسم عقب هذه الإصابة الكبيرة.

وتعرض قائد منتخب البرازيل للإصابة في الدقيقة 44 من مواجهة منتخب بلاده أمام أوروجواي، ليغادر الملعب باكيًا في المباراة التي شهدت فوز الأخير بهدفين دون رد على السامبا.

وانضم نيمار لصفوف نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 90 مليون يورو ما يوازي 95.22 مليون دولار، وكان قد نجح في تسجيل هدف واحد في مباراتين بدوري أبطال آسيا مع الهلال، بالإضافة إلى تقديمه ثلاث تمريرات حاسمة في 3 مواجهات في الدوري السعودي.