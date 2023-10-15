التحاق 5 لاعبين بمنتخب لبنان قبل لقاء الإمارات

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن 5 لاعبين التحقوا ببعثة منتخب لبنان لكرة القدم في دبي قبل المباراة الوديّة التي سيخوضها مع منتخب الإمارات يوم بغد غدٍ الثلاثاء على استاد آل مكتوم في نادي النصر.

وقال موقع اللواء: «رغم انضمام مدافع نادي العهد جورج فيليكس ملكي للبعثة يوم السبت وخوضه التمارين تحت اشراف المدير الفني الجديد الكرواتي نيكولا يورسيفيتش، اضطر الاحد للعودة الى بيروت لأسبابٍ عائلية».

وانضم الى التشكيلة التي واجهت منتخب مونتينغرو خلال الاسبوع الحالي، حارس مرمى الفيصلي الاردني مهدي خليل، وزميله حارس العهد مصطفى مطر، مدافع نادي الانصار نصار نصار، وثنائي الوسط لاعب العهد حسن سرور، والمحترف مع بانكوك يونايتد التايلاندي باسل جرادي.

ويشار أنه رغم الغيابات، لا سيما على مستوى المحترفين في الخارج، قدم رجال الارز أداء نوعياً بمواجهة مونتينغرو (3-2)، حيث يؤمل أن يكون الجهاز الفني الجديد، بدأ باكتشاف مكامن القوة لدى اللبنانيين، وان كان الحديث عن ذلك يبدو مبكراً.