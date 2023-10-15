إيطاليا تواجه إنجلترا في قمة أوروبية.. موعد المباراة وترتيب المجموعة

واصل منتخب إيطاليا بطل النسخة الأخيرة من بطولة الأمم الأوروبية، صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا بقيادة مدربها الجديد لوتشانو سباليتي عندما تغلب على منتخب مالطا المتواضع 4-0 وأقيمت في باري ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة ضمن تصفيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة في الصيف المقبل بألمانيا.

وسجل منتخب إيطاليا جاكومو بونافونتورا (23) ودومينيكو بيراردي (45+1 و64) ودافيدي فراتيسي (90+3) الأهداف، وهو الفوز الثاني لإيطاليا في ثالث مباراة دون خسارة بقيادة سباليتي خليفة روبرتو مانشيني المنتقل الى تدريب المنتخب السعودي، لتعزز موقعها في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف إنجلترا وصيفتها المتصدرة والتي تلتقي معها الثلاثاء المقبل في قمة ساخنة على ملعب ويمبلي في لندن.

وتوَّج مهاجم فيورنتينا المخضرم بونافونتورا (34 عاما) عودته الى المنتخب للمرة الاولى منذ أكتوبر 2020 بافتتاحه التسجيل بهدف رائع بتسديدة في الدقيقة (23).

وعزز مهاجم ساسوولو بيراردي تقدم الطليان في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتسديدة رائعة بيسراه من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم الأيمن البعيد وعانقت الشباك (45+1).

وعزز بيراردي تقدم إيطاليا بهدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بتسديدة من داخل المنطقة مستغلا كرة فشل مهاجم يوفنتوس مويز كين في متابعتها أثر تمريرة عرضية من جاكومو راسبادوري (64).

وختم البديل فراتيسي المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية، وفي المجموعة ذاتها، استعادت أوكرانيا توازنها عندما تغلبت على ضيفتها مقدونيا الشمالية 2-0 السبت في براغ.

وهو الفوز الثالث لأوكرانيا في التصفيات والأول بعد تعادل مع إنجلترا وخسارة أمام إيطاليا، فرفعت رصيدها إلى 10 نقاط من ست مباريات، فيما تجمد رصيد مقدونيا الشمالية عند سبع نقاط في المركز الرابع من ست مباريات.