الأسطورة كريستيانو رونالدو يواصل التألق ويؤكد التاريخ مع البرتغال

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة تاريخ كرة القدم بعدما أحرز هدفين دوليين جديدين مع البرتغال، ليقود منتخب بلاده إلى التأهل لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، بفوزه على ضيفه السلوفاكي (3-2) في اللقاء الذي جمع المنتخبين في الجولة السابعة للتصفيات، على ملعب "الدراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية.

ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز هدفين خلال المباراة في الدقيقتين (29 من ركلة جزاء، و72)، بينما سجل زميله المهاجم غونسالو راموس هدف السبق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة يزيد النجم البرتغالي من رصيده في حساب الأهداف الدولية عبر التاريخ، كما حقق مع منتخب البرتغال انتصاره السابع على التوالي، ليبتعد في صدارة المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، ويصبح رسميا أول المتأهلين إلى نهائيات "يورو 2024”، عبر التصفيات.

بينما تعرض منتخب سلوفاكيا للهزيمة الثانية في التصفيات على يد البرتغال بالذات، ليتوف رصيده عند 13 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن منتخب لوكسمبورغ صاحب المرتبة الثالثة برصيد 11 نقطة بينما يأتي البوسنة والهرسك برصيد 9 نقاط في المركز الرابع، أيسلندا خامسا 7 نقاط، ثم ليشتنشتاين - دون نقاط