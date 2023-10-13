الدوسري والمعز علي ضمن المرشحين لأفضل لاعب في آسيا

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم اليوم قائمة المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب لسنة 2022 بينهم المهاجمان القطري المعز علي والسعودي سالم الدوسري.

ويتنافس علي والدوسري على الجائزة المقرر منحها في الحفل السنوي للاتحاد في 31 اكتوبر في الدوحة والتي تعود المنافسة عليها للمرة الاولى بعد توقف لاربع سنوات، مع الاسترالي ماثيو ليكي. وكان لاعب السد القطري أكرم عفيف توج بالجائزة للمرة الاخيرة عام 2019 بعدما ساهم في قيادة منتخب بلاده الى لقب كأس أمم آسيا.

وشهد موسم 2022-2023 تألقًا لافتًا للمعز علي (27 عامًا) بعدما قاد ناديه الدحيل الى الفوز بلقب الدوري القطري، إضافة الى تألقه مع منتخب بلاده حيث يتشارك في الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية مع منصور مفتاح بعدما سجل الهدف الـ42 في نوفمبر الماضي. من جهته، برز الدوسري (32 عاماً) مع المنتخب السعودي خلال مونديال 2022 في قطر، وتحديدا في الفوز التاريخي على الأرجنتين (2-1) التي توجت لاحقاً بلقب البطولة. سجل هدف الفوز على بطلة العالم وأضاف آخر في المباراة التي خسرتها السعودية امام المكسيك 1-2 في الجولة الثالثة الاخيرة، رافعا رصيده إلى ثلاثة أهداف في المونديال بعد الاول في مرمى مصر في نسخة 2018، وعادل الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه سامي الجابر في عدد الأهداف في نهائيات كأس العالم.

كما ساهم الدوسري في تتويج فريقه الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، وبلوغه المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2022 بتسجيله 4 أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة، والمباراة النهائية لمونديال الأندية في العام ذاته في المغرب بتسجيله هدفين في مرمى فلامينغو البرازيلي في نصف النهائي.

أما ليكي (32 عاماً) فتألق بقوة في الدوري الأسترالي، من خلال تسجيل 9 أهداف مع نادي ملبورن سيتي الذي توج بلقب موسم 2022، إلى جانب بروزه اللافت مع منتخب بلاده من خلال تسجيل هدف الفوز على الدنمارك في المباراة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2022، عندما حجزت بلاده بطاقتها في ثمن النهائي.

ويتنافس السعودي سعد الشهري على جائزة أفضل مدرب مع الأسترالي غراهام آرنولد والياباني هاجيمي مورياسو. ويتنافس مهاجم بورتو البرتغالي الدولي الايراني مهدي طارمي ولاعب برايتون الانكليزي الدولي الياباني كاورو ميتوما، ومدافع بايرن ميونيخ الالماني الدولي الكوري الجنوبي كيم مين-جاي على جائزة أفضل لاعب محترف خارج القارة الصفراء.