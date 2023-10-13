نجم ليفربول في النصر السعودي.. صفقة جديدة مع كريسيتانو رونالدو

دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات لضم نجم نادي ليفربول الإنجليزي تياغو ألكانترا، والذي ينتهي عقده في يونيو 2024، وهو ما يعطي الحق للاعب التوقيع مجانا مع أي نادي بعد في ذلك الوقت، وهو ما دفع النصر السعودي إلى الدخول في مفاوضات مع اللاعب ليتواجد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو,

وذكر موقع "دون بالون" الإسباني، بأن تياغو ألكانتارا دخل ضمن دائرة اهتمامات إدارة نادي النصر، من أجل دعم كتيبة "العالمي" بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة بعد البداية الغير موفقة في الدوري السعودي.

وأفاد الموقع إلى قرب رحيل اللاعب الإسباني عن صفوف ليفربول خلال فترة انتقالات الشتوية في يناير المقبل، وذلك بعد خروجه من خطط الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول.

وأضاف الموقع أن نادي ليفربول يريد أن يستفيد ماديا من رحيل لاعبه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان تياغو ألكانتارا، قد انضم إلى صفوف ليفربول الإنجليزي في صيف عام 2020 قادما من بايرن ميونخ الألماني، وشارك في 97 مباراة بقميص "الريدز" بكافة المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف فقط، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.