المنتخبات العربية تتعرف على مجموعاتها في كأس إفريقيا غداً

تتعرف منتخبات عرب إفريقيا المغرب ومصر وتونس والجزائر وموريتانيا غدا على مجموعاتها في كأس أمم إفريقيا التي تقام في ضيافة ساحل العاج يناير المقبل. وتأمل منتخبات نيجيريا والكاميرون وجنوب إفريقيا في تفادي الوقوع مع المغرب رابع مونديال 2022 والسنغال حاملة اللقب، في مجموعة واحدة، خلال سحب قرعة النسخة 34 في مركز المعارض في أبيدجان. وتستضيف ساحل العاج نسخة 2023 المؤجلة من يونيو ويوليو الماضيين إلى الفترة بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين في ست مدن، لتجنّب موسم الأمطار خلال أشهر الصيف.

وبذلك، ستُقام البطولة في الشتاء للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة الأخيرة في الكاميرون مطلع 2022، عقب تأجيلها جراء تفشي جائحة كورونا.

وستكون أربعة منتخبات عربية هي المغرب والجزائر ومصر وتونس في المستوى الاول، باستثناء موريتانيا (3)، وبالتالي ستتحاشى التواجه في ما بينها أقله في دور المجموعات. لكنها في المقابل، يمكن أن تواجه منتخبات عريقة من المستوى الثاني، وأبرزها نيجيريا حاملة اللقب 3 مرات مع هدافها فيكتور أوسيمهن، غانا المتوّجة 4 مرات والكاميرون بطلة القارة 5 مرات، أو حتى جنوب إفريقيا من المستوى الثالث.

ورغم تصنيفها في المركز السادس على الصعيد الافريقي والأربعين عالمياً، ستتواجد نيجيريا في المستوى الثاني لأن التقليد يفرض تواجد الدولة المستضيفة في المستوى الأول، علماً بان ساحل العاج تحتل المركز التاسع في التصنيف القاري. ورغم سجلّه الضعيف على الصعيد القاري باحرازه اللقب مرة واحدة عام 1976 في نسخة اثيوبيا، يدخل المنتخب المغربي، المصنف 13 عالمياً، غمار البطولة بصفته مرشحاً قوياً لاحراز اللقب. ودخل "أسود الاطلس" تاريخ نهائيات كأس العالم، عندما اصبح اول منتخب عربي وافريقي يبلغ نصف النهائي، قبل ان يخسر امام فرنسا وذلك بعد ان أطاح منتخبي إسبانيا والبرتغال.

أما المنتخب المصري حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب (7) ووصيف النسخة الأخيرة، فسيكون بقيادة نجم ليفربول الانكليزي محمد صلاح الى جانب كوكبة من المهاجمين أيضاً. في المقابل، يعوّل المنتخب الجزائري هو الاخر على نجومه وفي طليعتهم رياض محرز جناح الأهلي السعودي.

أما تونس التي شاركت في مونديال قطر وخرجت في دور المجموعات، فتعوّل على نجم الأهلي المصري علي معلول ولاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي حنبعل المجبري ويوسف المساكني من العربي القطري.

وتوزّع المنتخبات الـ24 على ست مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة. يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16 الاقصائي، بالاضافة إلى أفضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.