تعيين واين روني مديراً فنياً لبرمنغهام سيتي

تم تعيين واين روني، نجم منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم، مديرا فنيا لفريق برمنغهام سيتي الإنجليزي، بعقد مدته ثلاثة أعوام ونصف العام.

ويتولى روني، الذي رحل عن فريق دي سي يونايتد الأميركي الأسبوع الماضي، القيادة الفنية لفريق برمنغهام، خلفا للمدرب المقال جون يوستاس.

وقال مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق «أنا سعيد للغاية بالانضمام لبرمنغهام سيتي في مثل هذا الوقت المثير. من الواضح للغاية أن لديهم خطة وأنهم ملتزمون بتحقيق طموحهم للنادي».

أضاف روني في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «نحن متفقون تماما بشأن توقعاتنا للفترة المقبلة. لقد قمت ببناء مسيرتي التدريبية، وأضع نفسي في بيئات مليئة بالتحديات، لكي أجهز نفسي لتلك الفرصة. إنه مشروع يمنحني إحساسا بالهدف ولا أستطيع الانتظار للبدء».

أكد روني «لدي طريقة واضحة أريد أن يلعب بها الفريق، وسأعمل أنا والجهاز الفني بجد لتنفيذها. سنخلق ثقافة الفوز هنا بهوية تجعل مشجعي الفريق يقفون على أقدامهم».

ومن المقرر أن يضم الطاقم المساعد في الجهاز الفني لبرمنغهام كل من أشلي كول، زميل روني السابق في منتخب إنجلترا، الذي يشغل حاليا منصب مساعد مدرب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاما، وجون أوشي، مساعد مدرب منتخب جمهورية أيرلندا، مع احتفاظ الثنائي بمنصبهما مع منتخبيهما الوطنيين.

يشار إلى أن برمنغهام سيتي يتواجد في المركز السادس بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، حيث يمتلك 18 نقطة بعد خوض مبارياته الـ11 الاولى بالمسابقة هذا الموسم.