اعتقال مسلح قرب البيت الأبيض.. "أصوات تأمرني بقتل ترامب"

أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي اعتقال مشتبه به وتوجيه اتهامات إليه، بعدما عثر عليه ضباط داخل مركبة قرب البيت الأبيض وبحوزته أسلحة نارية، مشيراً إلى أنه يسمع أصواتاً في رأسه تأمره بقتل الرئيس دونالد ترامب.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي، جرى الاعتقال مساء الخميس بعدما اقترب ضباط من جهاز الخدمة السرية من رجل كان "يتصرف على نحو مريب" داخل سيارة متوقفة.

وقال مسؤولون أميركيون إن المشتبه به، ويدعى روني يوردريكس جوانيبا كرينوس، تحدث بعد ذلك عن أصوات في رأسه كانت تأمره بالتوجه إلى عاصمة البلاد وقتل الرئيس الجمهوري.

وبعد ذلك بوقت قصير، اكتشف الضباط أن السيارة التي كان يستقلها المشتبه به، كانت قد تم الإبلاغ عن سرقتها، وأن بحوزته ثلاثة أسلحة نارية مختلفة وعشرات الطلقات.