ريال مدريد يختار مبابي.. هالاند لا يناسب "الملكي"

قالت صحيفة سبورت الإسباني إن ريال مدريد سيركز جهوده على ضم النجم كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لافتة إلى أن "الملكي" يفضل اللاعب الفرنسي على النجم إيرلينغ هالاند.

ذكرت الصحيفة أن "الملكي" يرى أن الفرصة أصبحت سانحة لكسب خدمات مهاجم باريس سان جيرمان، بعدما حاول مرات عدة خلال المواسم الماضية، وكان اللاعب قد اقترب قبل موسمين بالفعل من سانتياغو برنابيو، قبل أن يجدد عقده في حديقة الأمراء.

وتابعت: "اتجهت أنظار الريال أيضاً صوب هالاند الذي قدم مستويات مذهلة في موسمه الأول مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه".

ونقلت تصريحات أدلى بها عضو مجلس إدارة ريال مدريد خوسيه مانويل أوتيرو أكد خلالها أن مبابي يلائم "الميرنغي" أكثر من هالاند، لذلك من الطبيعي أن يكون التركيز على ضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً.

وأضاف: "يتعين على ريال مدريد أن يخترق الدفاعات بلاعبين ماهرين، إذ أن طريقة لعب النادي العاصمي تعتمد على الوصول إلى مرمى المنافسة من خلال اللعب الجماعي أكثر من لعب الكرات العرضيات داخل المنطقة والضربات الرأسية، حيث إن أسلوب الفريق أكثر حداثة، مع الهجمات المرتدة. والسرعة والتركيبات، لذلك يناسب مبابي طريقة لعب الريال بشكل أكبر من هالاند".