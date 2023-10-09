منتخب مصر يصل الإمارات.. موعد مباراتي زامبيا والجزائر

وصلت ظهر اليوم الإثنين بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم من أجل خوض معسكر تدريبي يخوض خلاله الفريق مباراتين وديتين الأولى أمام زامبيا والثانية أمام الجزائر في مواجهة قوية، وستكون المباراتين في استاد هزاع بن زايد، وهو المعسكر والتجمع قبل الأخير قبل خوض بطولة كأس الأمم الإفريقية في يناير المقبل بساحل العاج.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد المصري أن البعثة المصرية حضرت إلى الإمارات برئاسة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول، وبقيادة البرتغالي روي فيتوريا.



وكان المدرب البرتغالي فيتوريا قد أعلن قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر وهم 25 لاعبًا، وضمت كلا من محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل ومحمد هاني وعمر كمال ومحمد حمدي "بيراميدز" وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي وطارق حامد ومروان عطية وأحمد سيد زيزو، ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدي.



ويخوض المنتخب المصري المباراة الأولى أمام منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر قبل أن يواجه الجزائر يوم 16 في ختام المعسكر الذي سيشهد تواجد النجم المصري محمد صلاح في المباراتين.