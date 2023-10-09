السعودية تتقدم رسمياً بطلب استضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأثنين، عبر منصاته وموقع الرسمي على الشبكة العنكبوتية، إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، يخطر فيه ترشح المملكة لاستضافة كأس العام 2023.

وسبق للسعودية الأربعاء الماضي في الرابع من أكتوبر الجاري، الإعلان عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ليأتي الخطاب الرسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأكيداً رسمياً على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عضو مجلس الاتحاد الدولي "فيفا" ياسر بن حسن المسحل: "كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح السعودية في استضافة نسخة 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل الخطاب الرسمي الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع".

وأضاف المسحل، أن: "المملكة تركّز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات المملكة لتنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم".

ويذكر أن إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل 72 ساعة الماضية، النية والترشح لاستضافة المونديال، كان من مردوده، الحصول وفي بيانات رسمية على تأييد قرابة 70 اتحاداً من مختلف القارات في دعمها السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم.